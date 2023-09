Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 257,90 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:02 Uhr 0,9 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321.566 Tesla-Aktien.

Am 23.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 301,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,67 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.927,00 USD im Vergleich zu 16.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

