Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 130,46 EUR

0,20% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 130,48 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.099 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 128,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 432,27 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Warren Buffett im Verkaufsrausch: Reduktion von BYD könnte auf Probleme im chinesischen E-Automarkt hinweisen

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Wirelane-Gründer wehrt sich gegen Abmahnung durch Tesla

Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten - Wenn sich ein Nachfolger findet, der "blöd genug" ist

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images