Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Tesla

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 267,10 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 267,10 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 269,44 USD. Bei 255,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.263.742 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 270,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 48,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,75 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,58 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 23,35 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Tesla am 22.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NVIDIA-Aktie im Rampenlicht: Darum wird sie als die wichtigste Aktie der Welt bezeichnet

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Aufschläge in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester