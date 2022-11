Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,24 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,0 Prozent auf 176,00 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,38 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,14 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.660 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 357,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 50,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 447,73 USD angegeben.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2022 aus.

