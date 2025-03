Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 277,90 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 277,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 272,60 USD. Bei 282,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9.382.311 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 75,78 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 100,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 250,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 29.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,71 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

