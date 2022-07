Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Tesla 775,80 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 780,90 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 777,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 781,00 EUR. Bisher wurden heute 13.401 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,69 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2021 auf bis zu 536,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

