Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 231,70 EUR.

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 231,70 EUR. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 231,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.297 Stück gehandelt.

Am 28.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 58,40 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.07.2023. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

