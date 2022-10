Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 218,65 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 220,10 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 218,95 EUR. Mit einem Wert von 218,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 296 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,80 EUR an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 38,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 193,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 13,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 442,08 USD für die Tesla-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,11 USD fest.

