Tesla Aktie News: Tesla steigt am Freitagnachmittag stark

Aktien in diesem Artikel Tesla 700,70 EUR

5,97% Charts

News

Analysen

Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 690,00 EUR zu. Bei 692,20 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 664,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.151 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,11 Prozent hinzugewinnen. Am 05.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 473,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,85 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 850,00 USD.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 16,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Für Tesla: Musk sucht auf Twitter nach neuer Rechtsabteilung - und erntet Kritik

Tesla-Aktie schlussendlich dennoch mit Gewinnen: Jefferies dampft Kursziel ein - Grünheide-Fabrik im Blick

Tesla-Fan Cathie Wood zum S&P ESG-Rausschmiss: Lächerlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images