Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 194,68 USD.

Die Tesla-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 194,68 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 194,12 USD aus. Bei 195,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.659.248 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,73 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,82 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 156,11 USD angegeben.

Tesla gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 21,30 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 23,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 17.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

