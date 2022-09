Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 291,80 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 291,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 291,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.324 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 360,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,06 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 50,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 679,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,05 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

