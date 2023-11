Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Montagvormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 214,40 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 214,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 213,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,65 EUR. Zuletzt wechselten 14.810 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,11 USD je Tesla-Aktie an.

Am 18.10.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.350,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

