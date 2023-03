Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 173,76 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 188,96 USD. Bei 187,85 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 19.398.699 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,29 USD erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 50,83 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2023 wird am 24.04.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,96 USD je Tesla-Aktie.

