Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:21 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 178,52 EUR nach oben. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 179,46 EUR an. Bei 178,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 10.264 Stück.

Bei 350,00 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 48,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,23 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 389,36 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 17.719,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,96 USD fest.

Markt für KI-Lösungen wie ChatGPT boomt: Bank of America erwartet starkes Wachstum - Risikokapitalgeber bleiben skeptisch

Tesla-Chef Elon Musk schlägt statt Glühbirnen-Verbot eine Wärmepumpen-Pflicht vor

Planen Investoren aus Saudi Arabien und Abu Dhabi Investment in SpaceX? Musk dementiert

