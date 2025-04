Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Tesla

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Tesla-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 291,90 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 294,83 USD an. Bei 288,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.031.257 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,35 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 166,37 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 43,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,86 USD an.

Am 22.04.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,23 Prozent auf 19,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Musk ignoriert wohl interne Warnungen vor Robotaxi-Verlusten

Aktien von BYD und Aramco im Visier: Zwei Giganten schmieden historische Allianz

Tesla-Aktie dennoch fest: Senatorin verteidigt ihre 'Nazi'-Äußerung zu Tesla