Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Abschlägen

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 239,74 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,3 Prozent auf 239,74 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 293.799 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. 24,84 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,00 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 USD, nach 0,76 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 24.927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16.934,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,34 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

Tesla-Chef Elon Musk weist Berichte über saudische Fabrik zurück - Goldman Sachs senkt daraufhin Teslas Margenprognose

NIO Phone: Tesla-Konkurrent NIO präsentiert erstes eigenes Smartphone