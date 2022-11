Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,78 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 177,70 EUR. Bei 177,70 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 52.685 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 10,29 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 447,73 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Tesla-Aktie.

