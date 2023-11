Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Dienstagvormittag positiv

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 215,85 EUR zu.

Die Tesla-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 215,85 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,85 EUR aus. Bei 216,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 15.794 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,35 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 23,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 123,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,11 USD angegeben.

Am 18.10.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,84 Prozent gesteigert.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Teslas Wachstumsziel wohl zu hoch angesetzt: Teslas IR-Chef Martin Viecha sieht Tesla in Wachstumsdelle

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie steigt: Fernverkehr-Anbindung von Tesla-Fabrik in Grünheide im Gespräch

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100