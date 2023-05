Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,06 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 01:59 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 194,00 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 184,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 162.061.496 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 314,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 62,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 382,45 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

