Tesla Aktie News: Tesla am Freitagvormittag gefragt

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 831,70 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 832,90 EUR. Bei 831,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 477 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 1.080,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2021 Kursverluste bis auf 544,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,63 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 845,42 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 12,22 USD im Jahr 2022 aus.

Tesla wird zum Gaming-PC: Steam kommt wohl in Tesla-Fahrzeuge

Hitzewelle in Texas: Tesla bittet Kunden, das Laden in Spitzenzeiten zu vermeiden

Twitter-Aktie höher: Twitter terminiert Abstimmung über Musk-Deal auf 13. September

