Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 183,10 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 183,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 26.445 Stück.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. 72,99 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 89,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 382,45 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 23.329,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 18.756,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Tesla-Aktie.

