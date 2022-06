Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 645,50 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 30.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 641,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 635,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 638,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.423 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,59 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 523,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 847,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.756,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

