Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 245,52 USD.

Das Papier von Tesla legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 245,52 USD. Zuletzt wechselten 204.836 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 58,53 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 225,11 USD.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

