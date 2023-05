Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 183,70 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 199,55 USD abwärts. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 198,17 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 199,83 USD. Bisher wurden heute 27.062.199 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. 57,69 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,97 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2023 aus.

