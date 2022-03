In nur wenigen Stunden: Teslas Cyberquad für Kids erneut ausverkauft

Aktien in diesem Artikel Tesla 730,00 EUR

-3,96% Charts

News

Analysen

• In Kooperation mit Radio Flyer hat Tesla ein Cyberquad für Kinder herausgebracht• Das Design des Kinderfahrzeugs gleicht dem des Cyberquads für Erwachsene• Das Cyberquad für Kinder wurde im Dezember und März je innerhalb weniger Stunden ausverkauft

Obwohl Teslas Cyberquad bereits 2019 bei der Enthüllung des Cybertrucks präsentiert wurde, ist es noch nicht erhältlich. Erwachsene Quad-Fans müssen sich also noch gedulden. Für Kinder jedoch hat Elon Musk das Modell in Kooperation mit dem Hersteller für Kinderfahrzeuge Radio Flyer bereits Ende Dezember 2021 auf den Markt gebracht. Das Cyberquad für Kinder erfreut sich großer Beliebtheit: Das Modell ist bereits ausverkauft.

Cyberquad für Kinder: 25 Kilometer Reichweite und bis zu 16 km/h

Das Design des Tesla-Fahrzeugs für Kinder gleicht dem des Cyberquads für Erwachsene - der auffälligste Unterschied ist laut Electrek die Größe, die sich auf ca. 1,20 x 0,66 x 0,69 Meter beläuft. Nach Angaben des Herstellers wiegt das Mini-Cyberquad für Kinder ab acht Jahren rund 55 Kilogramm und trägt bis zu 68 Kilogramm Gewicht, hat eine Reichweite von 25 Kilometern und kostet 1.900 US-Dollar. Aufsichtspersonen haben die Möglichkeit, einzustellen, ob das Kind bis zu acht oder 16 km/h fahren kann.

Hohe Nachfrage: Cyberquad für Kinder erneut ausverkauft

Wie Electrek berichtet, war das Cyberquad für Kinder im Dezember innerhalb eines Tages ausverkauft. Am 8. März 2022 soll er dann wieder verfügbar gewesen sein - und sei erneut innerhalb nur weniger Stunden ausverkauft gewesen. Auf seiner Website bietet Tesla Interessenten an, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, um informiert zu werden, sobald das Modell wieder erhältlich ist. Aufgrund der Kooperation Teslas mit Radio Flyer spekuliert Electrek, dass das Fahrzeug angesichts der hohen Nachfrage nachproduziert wird.

In Deutschland ist das Cyberquad für Kinder übrigens nicht erhältlich: Bislang wird das Modell nach Angaben des Herstellers ausschließlich in den USA ausgeliefert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, David Calvert/For The Washington Post via Getty