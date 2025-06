Tesla – Pullback oder mehr?

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hatte ausgehend vom im April 2024 bei 138,80 USD markierten Tief einen Aufwärtstrend gestartet, der ab November beschleunigte und die Notierung bis zum Dezember auf ein Allzeithoch bei 488,54 USD beförderte. Der anschließende Kurseinbruch schickte sie in der Spitze um rund 56 Prozent gen Süden. Oberhalb des am 7. April gesehenen Korrekturtiefs bei 214,25 USD konnte der Wert einen mehrwöchigen Boden ausbilden. Dieser Bode...

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hatte ausgehend vom im April 2024 bei 138,80 USD markierten Tief einen Aufwärtstrend gestartet, der ab November beschleunigte und die Notierung bis zum Dezember auf ein Allzeithoch bei 488,54 USD beförderte. Der anschließende Kurseinbruch schickte sie in der Spitze um rund 56 Prozent gen Süden. Oberhalb des am 7. April gesehenen Korrekturtiefs bei 214,25 USD konnte der Wert einen mehrwöchigen Boden ausbilden. Dieser Boden wurde mit dem bullishen Ausbruch aus der Stauzone am 9. Mai komplettiert. Ende Mai traf der Wert im Dunstkreis des analytischen Mindestkurziels bei 367,71 USD auf Widerstand und zeigte anschließend einen Rücksetzer an das Ausbruchsniveau. Es folgte eine Erholungsrally bis auf 357,54 USD und zuletzt ein neuerlicher Schwächeanfall. Zur Aufrechterhaltung einer konstruktiven Ausgangslage für die Bullen sollte die erreichte Supportzone bei 309,83-317,50 USD nicht per Tagesschluss unterboten werden. Ein prozyklisches Signal zugunsten der Bullen entstünde mit einem Ausbruch über die aktuelle Barriere bei 357,08-383,76 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde die Zone 414,50-439,74 USD als nächstes potenzielles Kursziel aktiviert. Unterhalb von 309,83 USD wäre derweil zunächst ein neuerlicher Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 270,78-284,70 USD einzuplanen. Deren Unterschreitung würde für ein Wiedersehen mit dem April-Tief sprechen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SX3QY1 Call Tesla Hebel: 4,3 FA202Y Put Tesla Hebel: 4,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

