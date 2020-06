Start für Tesla-Taxis könnte noch dieses Jahr umgesetzt werden - wenn auch nicht autonom

Aktien in diesem Artikel Tesla 895,30 EUR

• Tesla-Taxis könnten noch dieses Jahr starten• Wood vergleicht Tesla-Bilanz mit "Festung"• Verkauf von Fahrzeugen zur Personenbeförderung erheblich profitabler

Bereits vor Ablauf des Jahres plant Tesla, sein Autopilot-System für Fahrzeuge so weit entwickelt zu haben, dass autonomes Fahren prinzipiell möglich sei. Dies kündigte CEO Elon Musik bereits im April an. Trotzdem sei noch nicht abzusehen, ab wann die Fahrzeuge auch tatsächlich ohne menschlichen Fahrer am Straßenverkehr teilnehmen können. Einen selbstständigen Taxi-Dienst von Tesla wird es in diesem Jahr also nicht geben.

Starke Position gegenüber Mitbewerbern

Catherine Wood, Geschäftsführerin der Anlagefirma Ark Invest, sieht für Tesla eine große Chance, vor allem aufgrund der Situation der direkten Konkurrenten des Unternehmens. Im Vergleich zu den Bilanzen von traditionellen Automobilherstellern, die momentan eher risikobehaftet sind, wirkt die Bilanz von Tesla eher wie eine Festung, so Woods gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenseite MarketWatch. Während sich Tesla also weiterhin mit autonomen Fahrzeugen auseinandersetzt und mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, fallen traditionelle Hersteller immer weiter zurück, sie müssten viel investieren, um den Anschluss zu halten. Laut Woods bestehe diese Gefahr schon seit einiger Zeit. Sie selbst habe auch immer wieder auf diese aufmerksam gemacht.

Korrektur des Kursziels

Woods hat ihr Tesla-Kursziel aufgrund der Coronapandemie von 7.000 US-Dollar im Februar auf 6.800 US-Dollar gesenkt, allerdings bezieht sich dies auf einen Zeitraum von fünf Jahren und nicht zwölf Monaten. Weiterhin halte sie die Taktik, dass Tesla einem Käufer einen Wagen zum Preis einer Anzahlung überlässt und dieser den Restbetrag mithilfe seiner Einnahmen durch die Benutzung des Fahrzeugs bezahlt, für eine gute Idee und sehr wahrscheinlich. Dies begründet sie damit, dass das Geschäft mit Personenbeförderungskonzepten wie Ride Hailing erheblich profitabler sei als der Verkauf von Fahrzeugen an Privatpersonen. Damit könnte Tesla ein ähnliches Konzept wie das Dienstleistungsunternehmen Uber verfolgen, welches potenziellen Fahrgästen Fahrer vermittelt, die diese an den Wunschort befördern.

Fabian Bullinger / Redaktion finanzen.net

