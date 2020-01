Sind die Tesla-Registrierungen in Kalifornien um knapp die Hälfte eingebrochen?

Aktien in diesem Artikel Tesla 520,00 EUR

• Tesla-Registrierungen brechen im 4. Quartal ein• Grund womöglich die auslaufende Subvention für E-Autos• Doch bedeutet Registrierungseinbruch auch gleichzeitig Umsatzeinbruch?

In Kalifornien ist die Bereitschaft für Neues und Modernes groß. Mit dem Silicon Valley findet sich hier das Herz für Innovation und modernste Technologie. Daher sind E-Autos in Kaliforniens Straßen nichts Neues - besonders vor dem Hintergrund, dass der Bundesstaat die Heimat des E-Auto-Bauers Tesla ist. Laut einer Studie der California New Car Dealers Association soll der Tesla Model 3 nach dem Honda Civic und dem Toyota Camry das meistverkaufte Auto im September vergangenen Jahres gewesen sein.

Doch wie ein weiterer Bericht aufzuzeigen versucht, scheinen die Zahlen gegen Ende des Jahres keine guten Ergebnisse zu zeigen: Die Registrierungen für Tesla-Fahrzeuge sind im vierten Quartal eingebrochen - und zwar um ganze 46,5 Prozent. Wie Reuters unter Berufung auf Dominion Cross-Sell, einem Info-Dienstleister für den Automarkt in den USA, berichtet, sollen die Registrierungen von 25.402 Fahrzeugen im Dezember 2018 auf 13.584 Fahrzeuge im Dezember 2019 gefallen sein.

Umsatzeinbruch oder doch Missverständnis?

Reuters führt die zurückgehenden Zahlen auf die auslaufende Subvention für Tesla-Fahrzeuge zurück. In den USA erhalten Autobauer vom Staat eine Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar pro Elektrofahrzeug, um so den Verkauf von E-Autos voranzutreiben. Dieser gilt allerdings nur bis zu einer Grenze von 200.000 verkauften Autos, welche Tesla bereits im Juli 2018 erreicht hat. Danach läuft die Steuergutschrift innerhalb von 15 Monaten schrittweise aus.

Doch manch einer glaubt, dass es diesbezüglich ein Missverständnis gegeben habe. Ein Twitter-Nutzer machte die Medien darauf aufmerksam, dass Registrierung und Autokauf in Kalifornien nicht das gleiche sind. Neugekaufte Fahrzeuge würden in Kalifornien erst zwei bis vier Wochen später registriert. Daher seien die von Cross-Sell veröffentlichten Daten nicht eindeutig. Erst die Registrierungsdaten vom Januar und Februar könnten Aufschluss über den tatsächlichen Umsatz des vierten Quartals geben.

Oops. An automotive data company just made a massively boneheaded error interpreting Tesla deliveries in California for December. And major media outlets like CNBC were duped into publishing it without remembering we already went through this last year. $TSLA



1/ pic.twitter.com/2d6t9yUUoU - Alter Viggo (@AlterViggo) 16. Januar 2020

Tatsächlich überrascht die Meldung, denn zu Beginn des Jahres übertraf Tesla die Wall Street-Schätzungen für das vergangene Jahr. Am Standort Fremont in Kalifornien erschien Elon Musk sogar höchstpersönlich in den letzten Dezember-Tagen, um die mehreren hundert Kunden zu erwarten, die gekommen waren, um sich ihren Tesla zu holen. Der scheinbar hohe Umsatz ließ die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn in die Höhe schießen.

@elonmusk up close, talking to the customers on New Year’s Eve @ Fremont HQ, helping to mobilize the delivery process. @TeslaOwnersEBay @teslaownersSV club members were volunteering to assist. Some club members came early morning that day. @tesla pic.twitter.com/ks00u2iK1n - 👻Caroline G. (@CarolineGee8) 4. Januar 2020

Redaktion finanzen.net

