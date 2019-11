Bank of America: Apple ist mehr wert als die 500 größten US-Unternehmen zusammen

• Apple mit vielversprechenden Ergebnissen und Prognosen• Apples Marktkapitalisierung übersteigt die aller S&P 500-Unternehmen• Apple-Aktie hat Bank of America-Analysten zufolge noch deutliches Aufwärtspotenzial

Beeindruckende Zahlen treiben Apple-Aktie

Ende Oktober hat Apple seine Bücher geöffnet und die Märkte mit überraschend starken Quartalszahlen beeindruckt. Gestützt von wieder besser ankommenden iPhone-Modellen, neuen AirPods, der Apple Watch sowie den Erlösen aus den Abo-Diensten konnte der Tech-Riese aus Cupertino die Schätzungen der Wall Street-Analysten in vielerlei Hinsicht übertreffen. Für das laufende Quartal prognostiziert der Konzern außerdem weiterhin einen Umsatzzuwachs und auch auf das anstehende Weihnachtsgeschäft blickt Apple äußerst optimistisch. Seit diesen überraschend starken Einblicken geht es für die Aktie stetig bergauf.

Wertvollste Aktiengesellschaft der Welt

Im Zuge dessen gelang es Apple am Donnerstag vergangener Woche, eine Marktkapitalisierung von 1,17 Billionen US-Dollar zu erreichen. Damit war der Tech-Gigant mehr wert als alle im S&P 500 gelisteten Unternehmen zusammen, wie die Bank of America Merrill Lynch feststellte. Der S&P 500 schloss derweil mit einer Marktkapitalisierung von 1,13 Billionen US-Dollar. Aktuell freut sich Apple über eine Bewertung von rund 1,2 Billionen US-Dollar und ist damit weiterhin die wertvollste Aktiengesellschaft weltweit.

Bank of America sieht weiterhin erhebliches Potenzial

Auch auf Jahressicht läuft es für Apple bislang äußerst gut. Das Unternehmen hat sich weniger abhängig von den iPhone-Verkäufen gemacht und legt den Fokus mittlerweile vermehrt auf andere Bereiche wie beispielsweise Abo-Services. Das ging auch an der Apple-Aktie nicht unbemerkt vorbei: Seit Beginn dieses Jahres konnte ein Wertzuwachs von fast 70 Prozent an der Nasdaq verbucht werden. Die Bank of America zeigte sich jüngst außerdem überzeugt, dass der Technologieriese in diesem Jahr noch deutlich mehr Potenzial hat und die Aktien weiter zulegen können, wie Business Insider berichtet. Apple sei seit Jahresbeginn "auf dem besten Weg, bis zum Ende des Jahres 82,6 Prozent zu gewinnen", schrieben die Analysten rund um Chef-Investitionsstratege Michael Hartnett in einer Notiz an Kunden.

Ein Stolperstein könnten nun noch die Strafzölle auf sämtliche Apple-Produkte darstellen, die ab Mitte Dezember in Kraft treten sollen. Dennoch sei der Konzern gut aufgestellt. Geht es nach der Bank of America, steuert Apple also auf eine weiterhin rosige Zukunft zu.

