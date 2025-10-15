Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend gefragt

Texas Instruments im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 174,66 USD zu.

Das Papier von Texas Instruments legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 174,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 176,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.213.048 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,59 USD je Texas Instruments-Aktie.

