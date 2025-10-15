Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments fällt am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Texas Instruments

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 173,59 USD ab.

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 173,59 USD nach. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 171,17 USD. Bei 174,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 266.673 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 21,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,37 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 21.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Texas Instruments möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,59 USD je Texas Instruments-Aktie.

