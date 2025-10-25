The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,35 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,79 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,333 AED erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,25 Milliarden AED belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net