thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Aufwind

Um 13:12 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,85 EUR nach oben. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,89 EUR zu. Mit einem Wert von 7,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.457.139 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 4,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,87 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 10.02.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,32 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,02 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte thyssenkrupp am 10.02.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

