thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 5,04 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 5,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 5,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.744.621 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 14,89 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR im Vergleich zu 9.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,498 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

