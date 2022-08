thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,91 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,89 EUR. Bisher wurden heute 50.938 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 48,25 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 21,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. thyssenkrupp dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,19 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie fester: Krupp-Stiftung hält Einstieg von NRW bei thyssenkrupp-Stahlsparte für möglich

Experten sehen bei thyssenkrupp-Aktie Potenzial

Erste Schätzungen: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com