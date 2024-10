thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag verlustreich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,40 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,40 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.755 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,19 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 22,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,08 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,56 Prozent verringert.

Am 19.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,139 EUR fest.

