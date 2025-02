thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,51 EUR. Bei 4,53 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 870.471 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte thyssenkrupp die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,666 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

thyssenkrupp-Aktie schwächer: Stahlchef dringt auf Verbesserungen für Branche