thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,28 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 EUR. Bisher wurden heute 1.217.781 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,73 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,67 EUR fiel das Papier am 06.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,08 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,14 EUR an.

Am 10.02.2022 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,25 Prozent auf 9.023,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 11.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,42 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Hot Stocks heute: Einschätzungen zu den Hebel-Trades auf: BioNTech, SAP und thyssenkrupp - IBU-tec liefert LFP-Batteriematerialien

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie im April 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG