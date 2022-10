thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 4,77 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,77 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,93 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.948.300 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 57,96 Prozent zulegen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 14,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,95 EUR.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.676,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 23.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf S&P 500 (PF3TEQ) - kurzfristige Erholung

Hot Stocks heute: Märkte: Crash oder Rettung - thyssenkrupp ist zu tief gefallen

thyssenkrupp-, Salzgitter-, voestalpine-Aktien tiefrot: JPMorgan-Skepsis schickt Stahlwerte auf Talfahrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com