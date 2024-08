thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,44 EUR zu.

Um 11:49 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 3,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 979.237 thyssenkrupp-Aktien.

Am 05.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 117,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 3,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 6,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,93 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,171 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

