thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3,46 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,46 EUR. Bei 3,47 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.467.386 thyssenkrupp-Aktien.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 53,72 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,23 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,93 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,171 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags