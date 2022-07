thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 08.07.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.388.864 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,19 Prozent. Bei 4,82 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,57 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

