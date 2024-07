thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 4,03 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 4,03 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,03 EUR nach. Bei 4,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 469.658 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 46,34 Prozent niedriger. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,98 EUR an.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,330 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter