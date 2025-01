thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 3,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 3,93 EUR. Bei 3,93 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380.398 thyssenkrupp-Aktien.

Am 11.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 64,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,151 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,70 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -3,23 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,770 EUR je Aktie belaufen.

