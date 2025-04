thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 8,88 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 8,88 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 9,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.714.924 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Abschläge von 68,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,673 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

