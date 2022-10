thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit KursVerlusten

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 4,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778.746 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 13,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,91 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 23.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,75 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf S&P 500 (PF3TEQ) - kurzfristige Erholung

Hot Stocks heute: Märkte: Crash oder Rettung - thyssenkrupp ist zu tief gefallen

thyssenkrupp-, Salzgitter-, voestalpine-Aktien tiefrot: JPMorgan-Skepsis schickt Stahlwerte auf Talfahrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG