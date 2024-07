thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,06 EUR nach oben.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 4,06 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.791.440 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,52 EUR markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 85,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,97 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,330 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagmittag