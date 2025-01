thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 3,96 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 3,96 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,00 EUR. Bei 3,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 592.713 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,72 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 42,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,151 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,13 EUR angegeben.

Am 19.11.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,70 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,03 Prozent zurück. Hier wurden 8,81 Mrd. EUR gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,770 EUR je Aktie aus.

