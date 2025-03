thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Freitagmittag positiv

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 8,83 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 8,83 EUR zu. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 3.676.418 Stück.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 10,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 219,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,38 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,658 EUR fest.

