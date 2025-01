thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,09 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,09 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 564.001 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 5,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 47,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 19.11.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR gegenüber -3,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte thyssenkrupp die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,770 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

